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Хэмилтон не заинтересован в завоевании Тройной короны автоспорта

Хэмилтон не заинтересован в завоевании Тройной короны автоспорта
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса», пятикратный чемпиона мира Льюис Хэмилтон подчеркнул что он не заинтересован в завоевании Тройной короны автоспорта.

«Я никогда не слышал о Тройной короне автоспорта до прошлого года. Это не то, что меня интересует или что-то, что я хотел бы сделать», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Marca.

Напомним, что Тройная корона автоспорта — это победа в трёх самых важных гонках в мире автоспорта — «24 часах Ле-Мана», «500 милях Индианаполиса» и Гран-при Монако. Наиболее близок к завоеванию этого трофея Фернандо Алонсо, выигравший и Гран-при Монако по ходу карьеры в Формуле-1 и суточный марафон в Ле-Мане в прошлом году. В 2019 году Алонсо примет участие в «500 милях Индианаполиса».

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