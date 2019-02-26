Боттас: чувствую, что ничего не добился в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что он считает, что на данный момент ничего не добился в Формуле-1 и планирует исправить это в 2019 году.



«Моя цель на этот сезон — выиграть как можно больше, пусть мне и не удалось выиграть ни одной гонки в прошлом году. У меня одна цель — выиграть личный титул и Кубок конструкторов вместе с командой. Я чувствую, что ничего не добился в Формуле-1. Мне многое ещё предстоит сделать. Я хочу достичь поставленных целей и я готов сделать всё необходимое для их достижения, я готов пойти на это в течение предстоящего сезона.



Чтобы бороться с Льюисом мне нужно быть в лучшей форме и это сводится ко многим деталям. Этой зимой я изучал основные аспекты того, как победить Хэмилтона, у меня есть дефицит от Льюиса в определённых типах поворотов, так что я работал над деталями пилотирования и подходом к гоночным уик-эндам, к гоночным ситуациям, мышлению, отношению к происходящему. Я работал над всем», — приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.