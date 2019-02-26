Риккардо надеется, что новые правила действительно помогут сделать обгон легче

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо выразил надежду на то, что новый регламент сработает и в сезоне-2019 обгонять станет действительно проще.

Для облегчения обгонов в предстоящем чемпионате будут введены новые правила по аэродинамическим элементам болида. Однако первые выводы, основанные на первом тесте в Барселоне, говорят, что фактически обгонять не стало легче.



Тем не менее, Даниэль более оптимистичен.



«Я не помню точно, кто был передо мной, и я подозреваю, что у него было больше топлива, чем у меня. Может быть, поэтому мне было немного легче идти за ним. Но для меня это определённо прогресс. Нам придётся подождать и посмотреть, будут ли правила делать то, что мы от них хотим. Но я хотел бы воспринимать это как хороший знак того, что в будущем всё будет лучше», — сказал Риккардо Speedweek.