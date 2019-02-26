Леклер: я очень хочу выиграть свою первую гонку в ближайшее время

Новичок «Феррари» Шарль Леклер рассчитывает выиграть свой первый Гран-при Формулы-1 уже в скором будущем.

«Я собираюсь ускоряться. Я очень хочу в ближайшее время выиграть свою первую гонку. Думаю, что если у Бинотто будет проблема с двумя быстрыми пилотами, это будет для меня хорошим знаком. Мы очень хорошо работаем с Феттелем сообща. Себастьян действительно хороший парень, с ним нетрудно ладить, и это здорово», — цитирует Леклера Sky Germany.

Ранее Шарль поделился ожиданиями от первого сезона за «Феррари».

«Был бы счастлив, если бы смог быстро привыкнуть к новой технике и войти в темп. Но я остаюсь реалистом, это только мой второй сезон в Формуле-1, мне есть чему поучиться. Впереди долгий путь, но я собираюсь быть как можно более готовым к первой гонке сезона», — сказал Леклер.