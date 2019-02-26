Норрис: атмосфера в «Макларене» улучшилась

Пилот «Макларена» Ландо Норрис отметил, что он усердно тренируется перед первым сезоном в Формуле-1.



«Да, существует множество различных ситуаций, когда приходится обрабатывать много разной информации. Это шаг вперёд для меня. В Формуле-2 пилот ограничен в том, что он может подкорректировать под себя. Поэтому зимой я был занят изучением такого рода вещей. Я надеюсь, что знаю, что делать в Австралии. Команда мне очень помогла.

Атмосфера в «Макларене» улучшилась. Я смотрю на мотивацию всего коллектива и вижу, что всё идёт в правильном направлении. Проблемы постепенно были устранены. Работа над новым болидом идёт довольно хорошо. Понятно, что есть аспекты, над которыми мы ещё трудимся, поскольку это действительно другой болид по сравнению с прошлым годом", — сказал Норрис Formule1.