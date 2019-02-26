Сайнс: урон от пожара в боксах «Макларена» был незначительным

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс сообщил, что пожар в боксах британской команды во время съёмочного дня в Барселоне имел небольшие последствия.



«Урон был незначительный. На руках некоторых механиков есть небольшие ожоги, но болид не был повреждён. Никто не был этому рад, но последствия минимальны», — сказал Сайнс.



Также Карлос доволен тем, как для «Макларена» проходят предсезонные тесты.



«Я бы сказал, что мы уступаем «Феррари». А если серьёзно, мы не знаем, где находимся. Было трудно менять вектор направления команды, но это нужно было сделать. Должна была произойти смена менталитета, философии, перезагрузка, самокритика. Я не знаю, сколько времени нам потребуется, чтобы добраться туда, куда мы хотим, но по крайней мере мы начали», — цитирует Сайнса Movistar.