«Мерседес» серьёзно обновил машину ко вторым тестам в Барселоне

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» подготовила целый ряд новинок для своего автомобиля W10 к старту второй зимней тестовой сессии в Барселоне на трассе «Каталунья». «Мерседес» представил новый расширенный нос автомобиля, уже получивший прозвище «утиный». Несколько изменилось и само переднее антикрыло. Кроме того, команда обновила днище, зону боковых понтонов и маленькое Т-крыло в задней части капота.

Посмотреть фотографии можно в твиттер-аккаунте испанского журналиста Альберта Фабреги.

Первым новинки испытал британец Льюис Хэмилтон, который будет работать за рулём W10 до обеда. После перерыва его сменит финский гонщик Валттери Боттас.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию тестов в Барселоне.