В «Мерседесе» ожидают сюрпризов от ряда команд в сезоне-2019

Глава «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос, кого он видит главным конкурентом своей команды. По его словам, сюрприз могут преподнести команды середины пелотона.

«Всех. Наверняка им может быть „Ред Булл“. У него есть ресурс, чтобы быть конкурентоспособным, и он всегда был гибкой командой для адаптирования к новым правилам и изменениям. „Феррари“ стала сильнее. „Рено“ был самой быстрой командой в последние несколько дней. „Торо Россо“ невероятен, „Альфа Ромео“ очень хорош. Так что может быть ситуация, когда все эти команды будут друг к другу вплотную и возникнут сюрпризы», — цитирует Вольфа Autosport.

Ранее Тото заявил, что наличие у «Феррари» Феттеля и Леклера — это проблема переизбытка роскоши.