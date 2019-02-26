Хэмилтон: у «Мерседеса» была самая сложная зима

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что изменения в правилах перед сезоном-2019 сделали подготовку к предстоящему чемпионату Формулы-1 для его команды очень трудными.

«Это была трудная зима для парней на заводе. Я видел это и слышал от ребят. Вероятно, это самая сложная зима, особенно с ещё одним изменением правил. Но если кто-то и может это сделать, я искренне верю, что это мои ребята. Мы единственная команда, которая выиграла чемпионат в условиях прошлых изменившихся правил.



Я соревнуюсь со всеми. Я не знаю, кто будет быстрее. Нельзя сказать, что нашим конкурентом будет только «Феррари». Не знаю, в каком положении находится «Ред Булл». Надеюсь, что будет больше команд. Но кто знает, что случится к тому моменту, когда мы доберёмся до первой гонки?



Прямо сейчас мы конкурируем с самими собой прошлыми. Мы пытаемся поднять планку во всех областях. Все инженеры на заводе поднимают планку. Было очень впечатляюще видеть атмосферу в команде после всех этих успешных сезонов, которые у нас были. Рад, что они ещё голодны до побед. Никто не паникует. Никто не отступит. Все рвутся вперёд на всех парах», — сказал Хэмилтон RaceFans.