Джовинацци — лучший по итогам утренней части первого дня тестов, Хэмилтон — 7-й

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершилась первая половина первого дня второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Второй — Пьер Гасли из «Ред Булл». Тройку замыкает представитель «Феррари» Шарль Леклер.

1. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1:18.589 (56 кругов)

2. Пьер Гасли (Red Bull) +0.058 (61)

3. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +0.062 (29)

4. Лэнс Стролл (Racing Point) +0.550 (44)

5. Кевин Магнуссен (Haas) +1.055 (84)

6. Джордж Расселл (Williams) +1.073 (46)

7. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) +1.100 (39)

8. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.743 (83)

9. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.759 (80)

10. Ландо Норрис (McLaren) +3.717 (38).

Вечерняя часть тестов закончится в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.