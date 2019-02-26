Марко: «Ред Булл» явно опережает «Мерседес», главный ориентир — «Феррари»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко по-прежнему уверен, что болид его команды лучше, чем у «Мерседеса».



«Очень чётко могу сказать, что «Феррари» в настоящий момент — главный ориентир. Их болид впечатляет. Трудно сказать, насколько они далеко находятся от нас. Но мы можем сказать, что мы явно опережаем «Мерседес», — сказал Марко.



Одной из причин этого Хельмут считает то, что «Мерседес» не последовал примеру «Ред Булл» и «Феррари», которые сформировали тесное сотрудничество с командами класса B — с «Торо Россо» и «Альфа Ромео» соответственно.



«Я думаю, что «Мерседес» слишком самостоятелен. Я не думаю, что «Мерседес» оказывает серьёзное влияние на своих клиентов — «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс». Например, «Торо Россо» ради нас проделал некоторую работу с «Хондой», возможно, даже пожертвовал некоторыми гонками ради неё. Но это сделает сильнее в 2019 году и их. Они тоже извлекут из этого выгоду», — цитирует Марко GPFans.