Риккардо: хорошо, что мы с Хюлькенбергом просим одинаковые улучшения болида

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал о работе с его напарником Нико Хюлькенбергом.



«У нас на самом деле хорошие отношения. Между нами не было сильного взаимодействия на тестах, потому что мы разделили дни. Я выполнял большую часть своей работы с утра, а он — после обеда, либо наоборот. Но всё в порядке. Мы оба просим об одних и тех же улучшениях для болида, и это хорошо. Если пилоты пытаются направить развитие машины в разные стороны, то инженеры не знают, что им делать.



Я чувствую себя комфортно со всеми. Для меня нормально прогуливаться и обсуждать что-то с людьми. Всё уже знакомо. Думаю, то, как мы все объединены, – очень позитивный знак, в команде стараются помочь мне показать максимум», – сказал Риккардо Autosport.