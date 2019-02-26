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Риккардо: хорошо, что мы с Хюлькенбергом просим одинаковые улучшения болида

Риккардо: хорошо, что мы с Хюлькенбергом просим одинаковые улучшения болида
Авто / Формула-1

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал о работе с его напарником Нико Хюлькенбергом.

«У нас на самом деле хорошие отношения. Между нами не было сильного взаимодействия на тестах, потому что мы разделили дни. Я выполнял большую часть своей работы с утра, а он — после обеда, либо наоборот. Но всё в порядке. Мы оба просим об одних и тех же улучшениях для болида, и это хорошо. Если пилоты пытаются направить развитие машины в разные стороны, то инженеры не знают, что им делать.

Я чувствую себя комфортно со всеми. Для меня нормально прогуливаться и обсуждать что-то с людьми. Всё уже знакомо. Думаю, то, как мы все объединены, – очень позитивный знак, в команде стараются помочь мне показать максимум», – сказал Риккардо Autosport.

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