Алонсо прибыл на предсезонные тесты Формулы-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо прибыл на официальные предсезонные тесты Формулы-1, которые проходят в Барселоне.

Соответствующее фото можно увидеть на официальной странице автодрома «Каталунья» в «Твиттере».

Напомним, что в последние годы Фернандо Алонсо выступал в Формуле-1 в составе «Макларена», но минувший сезон стал для него последним в «Королевских гонках». Тем не менее глава «Макларена» Зак Браун заявлял, что есть вероятность, что двукратный чемпион «Королевских гонок» опробует новый болид команды. Позднее стало известно, что Алонсо не будет участвовать в зимних тестах.

В 2019 году Алонсо уже успел выиграть гонку «24 часа Дайтоны». Кроме того он планирует продолжить выступления в WEC, а также наверняка выступит в гонке «500 миль Индианаполиса» в чемпионате IndyCar.

К слову, сегодня, 26 февраля, стало известно, что в гонке «Инди 500» Фернандо выступит под 66-м номером, сообщает официальный сайт «Макларена». Именно под этим номером пилот «Макларена» Марк Донахью в 1972 году одержал первую для команды победу в Индианаполисе.