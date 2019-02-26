Эггингтон: за минувший год «Хонда» добилась фантастического прогресса

Заместитель технического директора «Торо Россо» Джоди Эггингтон прокомментировал сотрудничество команды с «Хондой», отметив, что японские мотористы за минувший год добились больших успехов.

«В прошлом году „Хонда“ была сильна в отношении развития. Они много прибавили в плане мощности. Мы стремительно двигались вперёд, и с начала сезона им удалось сделать большой шаг. Как и любой другой поставщик силовых установок, „Хонда“ была очень загружена на протяжении всей зимы. Они работали над следующими шагами, и мы осторожно тестировали то, что им удалось узнать. Сейчас мы шаг за шагом внедряем их разработки и двигаемся дальше.

Сравнивая двигатель, который у нас был в это же время в 2018 году, и тот, который есть сейчас, можно сказать, что «Хонда» сделала фантастический шаг вперёд. Это было понятно и в конце минувшего года, но они продолжают прогрессировать, и мы довольны», — приводит слова Эггингтона RaceFans.