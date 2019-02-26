Расселл: это был первый настоящий день тестов для «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл остался доволен первым днём второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. Сегодня, 26 февраля, британцу удалось преодолеть 119 кругов и показать 9-е время в итоговом протоколе.

«Это первый настоящий день тестов для „Уильямса“. Было здорово пройти столько кругов, понять, как работает машина с малым количеством топлива и с полным баком. Мы получили представление, чем необходимо заняться до конца недели. Конечно, всё это нам не компенсировало недостаток предыдущей недели, так как на данном этапе все уже работают над балансом машины, а нам необходимо понять болид, но, чувствую, мы в неплохом положении.

Машина сейчас не в идеальном состоянии, но у неё есть потенциал. При этом у нас есть ещё три дня.

Вся команда настроена позитивно. Все вкладывали в работу сердце и душу, чтобы день прошёл гладко, и так и произошло. Мы не испытывали проблем и полностью завершили программу дня. Нам удались очень неплохие серии на резине С3 и С1, нужно поработать над составами С4 и С5, но это нормально, я настроен позитивно", — приводит слова Расселла Crash.