Боттас рассказал о проблеме, приведшей к замене мотора

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от работы на трассе в первый день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, рассказав о технических проблемах, которые возникли с болидом.

«После четырёх дней без проблем на минувшей неделе сегодня я провёл почти весь день в ожидании. На первом круге возникли проблемы с давлением масла, и в итоге мы вынуждены были заменить силовую установку. Но рад, что всё же удалось проехать несколько кругов.

Команда выполнила отличную работу и вывела болид на трассу ещё раз. Было важно немного почувствовать новый аэродинамический обвес. Очевидно, моё время на трассе было слишком ограничено, но, кажется, мы всё же добились прогресса. Ночью нам нужно проанализировать всё в деталях. Жду возвращения на трассу уже завтра", — приводит слова финна пресс-служба «Мерседеса».