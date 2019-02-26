Риккардо: было важно пройти как можно больше кругов

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо доволен, что в первый день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1 ему удалось преодолеть 77 кругов. По итогам дня австралиец показал десятое время.

«Сегодня мы прошли большой километраж. Я работал на длинных сериях, а также провёл ряд аэродинамических тестов. Было полезно пробыть в машине несколько часов и продолжить с ней знакомство. Нико утром проехал уйму кругов, и сегодня мы стали лучшей командой по количеству пройденных кругов, и это радует. На минувшей неделе мне немного не хватало дистанции, так что сегодня было важно пройти как можно больше кругов», — приводит слова Даниэля Риккардо официальная страница команды «Рено» в социальной сети «Твиттер».