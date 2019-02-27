Ферстаппен: двигатель «Хонды» намного лучше, чем у «Рено»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил разницу в управлении болидов с двигателями «Рено» и «Хонды».

«Да, двигатель «Хонды» намного лучше. Всё проходит более гладко. Это, может быть, неочевидно со стороны, но я не замечаю никаких проблем, когда за рулём», — сказал Ферстаппен.



Максу задали вопрос, насколько реально, что «Ред Булл» сможет бороться за поул-позишн в квалификациях, учитывая конкуренцию со стороны «Феррари» и «Мерседеса».

«Понятия не имею, нужно подождать и посмотреть. В этих условиях, конечно, можно ехать очень быстро, но в Мельбурне всё может быть совсем по-другому. Это уличная трасса с большим количеством стычек, там мало сцепления и разные уровни прижимной силы. Поэтому другие трассы не имеют к ней никакого отношения», — цитирует Ферстаппена его официальный сайт.