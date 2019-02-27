В «Хаасе» не боятся выхода Великобритании из Евросоюза

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал возможный выход Великобритании из Европейского союза.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что брексит может быть выгоден «Феррари» и «Альфа Ромео», которые базируются за пределами Великобритании.

«Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы понять, нужно ли нам что-то предпринимать. Но мы не затратим на это много денег, мы небольшая команда. Если кто-то и сможет быстро переместиться, так это мы. Мы просто соберём наши вещи и переедем в другую страну. Мы не принимаем иррациональных решений. У больших команд есть большие инвестиции, чем у нас. И ещё не решено, что произойдёт с брекситом. Я буду ждать, чтобы понять, как отреагировать на ситуацию», — цитирует Штайнера Nextgen-Auto.

«Хаас» базируется в Северной Каролине (США) и имеет логистическую базу в Великобритании. Также американская команда работает с итальянскими поставщиками «Даллара» и «Феррари».