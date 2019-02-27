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Ферстаппен не считает, что новый регламент поможет увеличить количество обгонов

Ферстаппен не считает, что новый регламент поможет увеличить количество обгонов
Авто / Формула-1

По мнению пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, новый регламент не изменит ситуацию и в сезоне-2019 обгонять не станет проще.

Для облегчения обгонов перед предстоящем чемпионатом были введены новые правила по аэродинамическим элементам болида. Однако первые выводы, основанные на первом тесте в Барселоне, говорят, что фактически обгонять легче не стало.

«Когда я иду за кем-то, я всё ещё испытываю сильную турбулентность. Если вы посмотрите на время круга, то увидите, что мы по-прежнему движемся невероятно быстро. Я думаю, что ФИА и ФОМ не ожидали, что мы так быстро вернём скорость. Инженеры очень умны и вполне способны обойти проблему, как в этом случае», — цитирует Ферстаппена его официальный сайт.

Риккардо надеется, что новые правила действительно помогут сделать обгон легче
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