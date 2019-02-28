28 февраля в 11:00 мск на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует третий день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Состав участников третьего дня тестов:
Льюис Хэмилтон (Mercedes) — до обеда
Валттери Боттас (Mercedes) — после обеда
Шарль Леклер (Ferrari)
Пьер Гасли (Red Bull)
Нико Хюлькенберг (Renault) — до обеда
Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — до обеда
Ромен Грожан (Haas) — после обеда
Ландо Норрис (McLaren)
Лэнс Стролл (Racing Point)
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
Александер Албон (Scuderia Toro Rosso)
Джордж Расселл (Williams).
Онлайн-трансляция третьего дня предсезонных тестов Формулы-1