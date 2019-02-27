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Гасли: я стараюсь задавать Ньюи как можно больше вопросов

Гасли: я стараюсь задавать Ньюи как можно больше вопросов
Авто / Формула-1

Французский гонщик Пьер Гасли признался, что после перехода в «Ред Булл» он пытается максимально использовать возможности совместной работы с Эдрианом Ньюи, который является одним из главных конструкторов Формулы-1.

«Это только мой второй год в Формуле-1, и находиться рядом с такими личностями, как Эдриан Ньюи, Макс Ферстаппен, у которых намного больше опыта, чем у меня, действительно очень полезно.

Я думаю, что Эдриан удивительный человек, инженер, поэтому всё время, когда я вижусь с ним, стараюсь задавать ему как можно больше вопросов. Я пытаюсь улучшить свои технические знания. Мне кажется, что как гонщик я смогу сильно прогрессировать в новом сезоне, постараюсь сделать всё от меня возможное», — цитирует Гасли RaceFans.

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