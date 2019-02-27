Ротенберг: ожидаем, что Сергей будет готов к возможности возвращения в Формулу-1

Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг прокомментировал заключение контракта между Сергеем Сироткиным и командой «Рено», согласно которому россиянин вновь станет резервным гонщиком французской «конюшни» Формулы-1.



«Мы приняли решение, что в 2019 году Сергей вернётся в команду «Рено». Главным соревнованием в сезоне-2019 для Сергея является чемпионат мира по гонкам на выносливость, где он выступает на прототипе BR1 за нашу команду SMP Racing. Параллельно с этим он вернётся в Формулу-1 в качестве резервного пилота команды «Рено». Мы ожидаем от Сергея, что он максимально использует свой потенциал в FIA WEC, а также будет готов к возможности возвращения в Формулу-1 в будущем», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «СМП Рейсинг».

Сироткина подтвердили в качестве резервного гонщика «Рено»