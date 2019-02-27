Алонсо стал амбассадором «Макларена»

«Макларен» и гонщик Фернандо Алонсо подписали соглашение, в рамках которого испанец продолжит рабочие отношения с британской командой и будет выступать её послом.

Фернандо будет помогать автогоночной программе «Макларена», помогая консультировать гонщиков и инженеров команды. Также двухкратный чемпион Формулы-1 примет участие на тестах для помощи в развитии и разработке болидов «Макларена» 2019 и 2020 годов.



Алонсо прокомментировал событие.

«Стать послом «Макларена» — это настоящая честь. Это особая команда, и, несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись в последнее время, она остаётся таковой. До того, как в прошлом году я ушёл из Формулы-1, я сказал, что я в «Макларене» надолго. Поэтому я рад этой новой роли и возможности оставаться в тесном контакте с командой, которую считаю своим духовным домом», — цитирует Алонсо пресс-служба «Макларена».