Источник в «Мерседесе»: на болиде изменился каждый элемент аэродинамики

Один из сотрудников «Мерседеса» рассказал, как было подготовлено крупное обновление болида немецкой команды перед вторыми зимними тестами Формулы-1. Во вторник «Мерседес» впервые протестировал новую носовую часть автомобиля и переднее антикрыло.

«Мы хотели подготовить нашу спецификацию на Мельбурн как можно позже, но всё же достаточно рано, чтобы протестировать её. По сравнению с презентационной моделью изменился каждый элемент аэродинамики», — сказал Auto Motor und Sport источник из команды.

После первого дня второй серии предсезонных тестов пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил прогресс команды.

«Хороший день в Барселоне, и было здорово видеть, что сегодня на трибунах ещё больше болельщиков. Мы выполнили запланированную программу, и ощущения от машины были относительно хорошими. По сравнению с минувшей неделей «Мерседес» прибавил, сделал шаг вперёд. Шины также работали лучше, так как температура трассы была немного выше. Нам необходимо продолжать анализировать все данные и прибавлять и дальше», — сказал Хэмилтон.