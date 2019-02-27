Сайнс — лидер утренней части тестов Формулы-1, Феттель попал в аварию

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершилась первая половина второго дня второй сессии предсезонных тестов Формулы-1.

Лучшее время на шинах С4 показал пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший, причём его результат — быстрейший за все зимние тесты перед сезоном-2019. Второй — Себастьян Феттель из «Феррари». При этом немец примерно в середине сессии попал в аварию из-за механических проблем. Тройку замыкает представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят — пятый.



1. Карлос Сайнс-младший (McLaren) 1:17.144 (56 кругов)

2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.051 (40)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.251 (69)

4. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +1.797 (75)

5. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.916 (36)

6. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +2.050 (43)

7. Серхио Перес (Racing Point) +2.058 (29)

8. Роберт Кубица (Williams) +2.223 (42)

9. Ромен Грожан (Haas) +2.573 (57)

10. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) +5.453 (72).



Вечерняя часть тестов закончится в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.