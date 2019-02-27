Лукьянюк и Арнаутов продолжат выступать в ERC

Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов, выигравшие в 2018 году чемпионат Европы по ралли в абсолютном зачете на Ford Fiesta R5, продолжат выступать в европейской серии. Экипаж сменит автомобиль и выведет на трассы европейского раллийного первенства новый Citroen C3 R5, подготовленный французской командой SaintéLoc Racing. В цветах команды SaintéLoc выступали такие известные пилоты, как Крейг Брин, Эмиль Бергквист, Тииму Кырге, Стефан Лефебр, Сиим Планги и другие.



«Мы выбрали программу на этот сезон – это вновь будет европейский чемпионат. Был сложный период формирования бюджета и необходимо было определиться с командой… Несмотря на успехи прошло года, нам по-прежнему непросто найти финансовую поддержку международным раллийным выступлениям. Ключевым фактором выбора был интерес со стороны нескольких европейских команд – мы рассматривали предложения, именно предполагающие партнерство.



Мы подписали соглашение на сезон с французской компанией SaintéLoc и снова будем выступать в European Rally Championship, в этот раз на Citroen C3 R5. С автомобилем я познакомился в декабре, тогда же были тесты на Skoda Fabia R5, но наиболее интересным было предложение от команды SaintéLoc. Выбор в пользу серии ERC был подкреплен интересом наших партнеров за счет высокой медиаотдачи этой гоночной серии, которую обеспечивает компания-промоутер «Eurosport Event», — отметил Лукьянюк в официальном пресс-релизе.



В ближайших планах у экипажа посещение штаб-квартиры команды, где необходимо будет настроить все органы управления новой техники — установить подходящие по размеру сиденья, руль, настроить подвеску, провести тесты и довести все до нужного пилоту уровня. 21-23 марта экипаж примет участие в первом этапе чемпионата Европы — Ралли Азорских островов.