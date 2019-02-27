Росберг больше не работает советником Кубицы

Нико Росберг по-прежнему не заинтересован в возвращении в Формулу-1 в качестве пилота или руководителя команды.



Немецкий гонщик завершил карьеру сразу после того, как стал чемпионом Формулы-1 в 2016 году. Его спросили, заинтересован ли он в возвращении Формулы-1 в качестве руководителя или гонщика.

«На данный момент это не тот путь, по которому я хочу идти. Я занимался этим в течение многих лет в качестве спортсмена, и я мог бы продолжить», — сказал Росберг.

Ранее Росберг был советником Роберта Кубицы, но пара больше не работает вместе. Нико отметил, что помощь Кубице по возвращению поляка в Формулу-1 была «требовательной и напряжённой».



«Все остальные очень стараются попасть туда, поэтому необходима полная концентрация и преданность делу. Я больше не нужен Роберту», — цитирует Росберга GrandPX.news.