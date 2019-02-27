Вандорн: «Ред Булл» сможет бороться за победы с двигателем «Хонды»

Пилот симулятора «Мерседеса» Стоффель Вандорн поделился впечатлениями от зимних тестов и рассказал о своей работке в немецкой команде.



«Работа на симуляторе — не самое увлекательное занятие, но это важно для меня и моих отношений с «Мерседесом». Я даю информацию команде, мы работаем над тем, что можно улучшить в машине, и пробуем эти вещи на симуляторе. Для меня это другая роль, в сравнении с той, к которой я привык, но мне приятно, что я оказываю влияние на работу с машиной.



То, как они работают, сильно отличается от работы в «Макларене». Как они работают, какие усилия прилагают, чтобы добиться успеха. У «Феррари» и правда всё хорошо, но так было и раньше. Думаю, что многие скрывают свою силу, так что трудно сказать.



Я думаю, что у «Ред Булл» с моторами «Хонды» будет шанс бороться за победу. Это уже не та «Хонда», с которой я пилотировал «Макларен». Но пока рано говорить о борьбе за титул», — приводит слова Вандорна Ziggo Sport.