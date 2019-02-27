Алонсо: работа с «Маклареном» позволит мне быть в тонусе для возвращения в Ф-1

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подчеркнул, что контракт с командой позволит ему оставаться в тонусе для возможного возвращения в Формулу-1.



«В настоящий момент я ощущаю себя на пике своей карьеры, так что пребывание дома станет пустой тратой времени и сил. Во-первых, я сейчас участвую в самых разнообразных гонках, сейчас лучший момент в моей карьере, и я надеюсь выиграть как можно больше гонок. При этом на всякий случай я продолжаю участвовать в жизни Формулы-1.



Я буду продолжать карьеру ещё несколько лет, выбирая, где не участвовать, и если Формула-1 однажды появится, то я могу быть конкурентоспособным и выигрывать благодаря тому, что я подписал новый контракт с «Маклареном». Мне нужно быть в курсе происходящего. Способ сделать это сейчас — участвовать в жизни паддока», — приводит слова Алонсо Crash.