Риккардо: у трёх лучших команд всё ещё есть отрыв от «Рено»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо в ходе предсезонных тестов оценил расклад сил среди команд Формулы-1.

«Похоже, что «Рено» ближе к командам середины. Предполагаю, что у трёх лучших команд всё ещё есть немного разрыва. Я не знаю, но, если вы посмотрите на утреннее время Сайнса, даже на самой мягкой резине, у него всё ещё 17.1. Но мы не узнаем расклада сил до квалификации Гран-при Австралии, когда все будут в одинаковых условиях. На данный момент команды середины располагаются плотно.

Мы предполагаем и нам хотелось бы думать, что мы — лучшая команда середины пелотона, но пока нет твёрдых доказательств этого. Наша цель состоит в том, чтобы стать четвёртыми или выше, но на деле речь идёт о сокращении разрыва с лидерами, а это не произойдет в одночасье», — цитирует Риккардо FormulaSpy.