Квят: возникли мелкие проблемы

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги второго дня второй серии предсезонных тестов в Барселоне.



«У нас получился неплохой день, мы выполнили несколько важных тестовых заданий и получили несколько хороших кругов. Конечно, всегда хочется проехать больше, но возникли мелкие проблемы, которые были незначительными, но все потери времени суммируются. В конце концов у нас получился достаточно продуктивный день, и это самое главное, нам нужно было протестировать несколько полезных деталей, так что теперь мы можем сосредоточиться на следующем дне тестов.



Смотреть на протокол нет смысла, потому что у всех свои программы тестов, но мне комфортно в машине. Мы сделали почти всё, что хотели сегодня, собрали много полезных данных, которые ещё исследуем вместе с инженерами. У меня остался ещё один день в болиде, и мы постараемся извлечь из него максимум пользы, прежде чем отправиться в Мельбурн», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.