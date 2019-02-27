Кубица: мы не в том положении, в котором бы хотели оказаться

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица подвёл итоги второго дня второй серии предсезонных тестов в Барселоне.



«У нас был хороший день с точки зрения сбора данных. Время уходит и как пилот я проделал не так много работы с машиной, так что у нас много вещей, над которыми нужно поработать и не так много времени до первой гонки. Мы не в том положении, в котором бы хотели оказаться с инженерной точки зрения, но, надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем начать играть с настройками и смотреть на то, как реагирует болид.



Мы должны продолжать работать и продолжать совершенствоваться, мы должны приложить максимум усилий и, надеюсь, что у нас будет хорошее начало сезона», — приводит слова Роберта Кубицы официальный сайт команды.