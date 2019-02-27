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«Феррари» изменила расписание работы гонщиков после аварии Феттеля

«Феррари» изменила расписание работы гонщиков после аварии Феттеля
Авто / Формула-1

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» решила изменить расписание работы пилотов на два финальных дня тестов на испанской трассе «Каталунья». Соответствующее решение в «Скудерии» приняли после аварии Себастьяна Феттеля во второй день испытаний, произошедшей из-за механических проблем с машиной. Ремонт автомобиля затянулся, и в итоге Себастьян успел проехать до аварии 40 кругов, а сменивший его после обеденного перерыва Шарль Леклер — только один круг. Теперь в «Феррари» решили выделить каждому из гонщиков по полноценному дню.

«Команда решила, что у её пилотов будет по полному дню за рулём, чтобы работа велась более линейно. Шарль будет пилотировать в четверг, прежде чем передать машину Себастьяну на финальный день», — гласит заявление пресс-службы «Феррари».

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