В «Мерседесе» отметили рост скорости машины, но пожаловались на гранулирование

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, что команде удалось показать более высокую скорость во время отработки гоночных условий на тестах в Барселоне. Вероятно, этот прогресс связан с существенным обновлением машины по сравнению с первой тестовой сессией.



«Симуляция гонки, проведённая днём, пусть и получилась существенно более быстрой, чем наша предыдущая гоночная симуляция, была подпорчена гранулированием передних колёс. Мы полагаем, изучая ситуацию тут и там на пит-лейне, это может быть фирменной чертой нынешнего года. Нам нужно добиться прогресса в ограничении этого гранулирования в ближайшую пару дней, чтобы удостовериться, что мы сможем хорошо с ним управляться, когда начнётся сезон», — приводит слова Эллисона пресс-служба «Мерседеса».