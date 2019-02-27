Сайнс: «Ред Булл» и «Феррари» могут проехать намного быстрее моего круга

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс не стал придавать большого внимания тому факту, что в среду, 27 февраля, он показал лучшее время всех зимних тестов Формулы-1. Сайнс проехал круг по трассе «Каталунья» за 1:17.144.



«Круг за 1:17 в Барселоне — это быстро, но я полагаю, что команды вроде „Ред Булл“ и „Феррари“ могут проехать намного быстрее. Машина прогрессирует каждый раз, когда я оказываюсь на трассе. Баланс автомобиля стал лучше за последние несколько дней, и это позволяет нам выжать из него немного больше. Команда хорошо работает. Мы понимаем фундаментальные проблемы с балансом и корректируем их потихоньку. Впереди ещё длинный сезон, и есть много областей для улучшения. Мы ещё не там, где хотим быть», — приводит слова Сайнса RaceFans.