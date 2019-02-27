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К. Уильямс опровергла слухи о проблемах с деньгами и внешними поставщиками

К. Уильямс опровергла слухи о проблемах с деньгами и внешними поставщиками
Авто / Формула-1

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс опровергла информацию, согласно которой задержка со строительством нового болида FW42 была вызвана в том числе медленной работой внешних поставщиков команды и перебоями с финансированием.

«Много было написано насчёт того, что потенциально могло являться причиной нашего опоздания. Читала пару статей насчёт того, что возникли проблемы с внешними поставщиками. Это не так. Ещё писали, что мы были в трудном финансовом положении и это повлияло на строительство машины. Нет.

Думаю, мы считаем само собой разумеющимся, что у нас готова одна машина для тестов и две — для гонок. Но „Уильямс“ по-прежнему сам проектирует и строит гоночные машины — полностью на нашей базе. У машины 22 тысячи деталей, и каждую из них надо спроектировать и потом произвести. Потом всё это надо собрать, ещё нужно провести краш-тесты и так далее. Это невероятная работа, и по ряду причин мы с ней не справились. Думаю, мы уже видели такое в истории. Нам нужно просто полностью удостовериться, что такая ситуация не произойдёт снова», — приводит слова Уильямс RaceFans.

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