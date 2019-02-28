Райкконен начал работу над настройками болида

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги второго дня второй тестовой сессии Формулы-1.



«С самого начала, как мы получили ашину, она была хорошо сбалансирована. На прошлой неделе мы не занимались настройками, но сегодня перепробовали много вариантов, просто, чтобы посмотреть, тчо происходит, когда мы меняем детали. Пока всё в полном порядке. Я не знаю, где ы сейчас находимся. Есть только догадки. Но мы знаем, что мы делаем.



Нам не хватает времени на тестах, но так происходит со всеми командами. Постараемся выполнить нашу программу, а после этого посмотри, что получиться в Австралии. Нам нужно иметь представление о настройках чем мы сегодня и занимались», — приводит слова Райкконена Autosport.