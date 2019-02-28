Технический директор «Рено»: если повезёт и мы завоюем подиум — будет отлично

Технический директор «Рено» Ник Честер подчеркнул, что команда ставит перед собой цель попасть на подиум в предстоящем сезоне.



«Сейчас есть ощущение, что мы неного сократили разрыв от лидеров. Нико Хюлькенюерг был самым быстрым на прошлой неделе, Даниэль сделал бы то же саое, если бы не столкнулся с проблеами. Но мы знаем, что «Феррари» и «Мерседес» ещё не проводили тетсы с малым количеством топлива.



У нашей машины хороший баланс в поворотах. Это явное улучшение в сравнении с 2018 годом. Если нам повезёт и мы завоюем подиум — будет просто отлично. Что касается тех, кто впереди — «Феррари» кажется сильной, «Мерседес» тоже. Но они не пробовали круги без топлива. Пока нечего сказать о «Ред Булл», но к нам близки «Альфа Ромео» и «Хаас», — приводит слова Честера GrandPX.