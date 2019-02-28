Кубица: вероятно, мы не сможем бороться за результаты, которые от нас ждут

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что испытывает «смешанные чувства» по проходящим предсезонным тестам Формулы-1



«У меня смешанные чувства, потому что, с одной стороны, мы рады наконец-то провести нормальный тестовый день. Но до первой гонки осталось совсем немного времени, и мы не там, где хотим быть. Я буду стараться изо всех сил и буду делать работу, которая от меня требуется.



Очевидно, что это не поможет поездке в Австралию, куда мы направляемся с парой километров тестов. Наша задача на Гран-при Австралии? Независимо от результата я хочу закончить уик-энд, зная, что хорошо поработал. Вероятно, мы не сможем бороться за результаты, которые от нас могут ждать», — приводит слова Кубицы GrandPX.news.

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