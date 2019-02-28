Грожан: эффект DRS стал значительнее

Пилот «Хааса» Ромен Грожан считает, что более крупные задние антикрылья значительно усилили эффект DRS.

«Определённо, когда не используешь DRS, то на прямой чувствуешь себя как медленная утка. У тебя парашют за спиной. Так что будет интересно посмотреть, что произойдёт в гонках с ним. Но эффект DRS сейчас значительнее. Думаю, что мы не должны слишком остро реагировать на первую гонку сезона. В Мельбурне не произойдёт многого. Я думаю, мы должны посмотреть, что там будет, а затем скорректироваться исходя из времени.

Я ещё не так хорошо изучил болид, чтобы понять, насколько сильно новые правила помогают обгонам. Я надеялся, что, когда мы будем делать длительные заезды, я смогу проверить это. Я не беспокоюсь о том, что переднее антикрыло стало шире. Оно таким было в 2012, 2013 годах. Поэтому думаю, что всё должно быть в порядке", — цитирует Грожана RaceFans.