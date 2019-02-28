Райкконен: болид «Альфа Ромео» быстр, но в Формуле-1 все машины быстрые

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от нынешнего болида его новой команды.



«Болид чувствуется хорошо, он быстрый. Однако в Формуле-1 все машины быстрые. Даже самые медленные. Разница между этим болидом «Альфа Ромео» и прошлогодней «Феррари»? Правила изменились, и это влияет на то, как автомобиль выглядит и ведёт себя, но пока машина работает хорошо. Первая гонка покажет нам, где мы находимся по сравнению с другими командами. Сейчас это просто догадки», — сказал Райкконен.



Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт также высказался об «Альфа Ромео».

«Пока рано об этом говорить, но, похоже, у «Альфа Ромео» сильный болид. Очевидно, что «Феррари» был более сосредоточен на Феттеле, и я думаю, что характер Кими таков, что он не сильно пытался изменить это. Но теперь «Альфа Ромео» выглядит хорошо, и у Кими, похоже, больше энергии», — цитирует Херберта GrandPX.news.