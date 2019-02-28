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Боттас: машина стала ближе к оптимальным кондициям, но ещё не та, что нужна

Боттас: машина стала ближе к оптимальным кондициям, но ещё не та, что нужна
Авто / Формула-1

«Мерседес» привёз на вторые предсезонные тесты Формулы-1 существенно изменённый болид по сравнению с первым. Пилот немецкой команды Валттери Боттас считает, что обновлённый вариант машины лучше.

«По сравнению с прошлой неделей есть существенная разница. У нас были довольно большие проблемы на первых тестах. В быстрых поворотах было очень сложно управлять болидом, и ещё было очень трудно правильно его настроить. Сейчас машина ближе к оптимальным кондициям, но она всё ещё не та, что нам нужна для первой гонки. Нам предстоит работа над ней», — цитирует Боттаса GrandPX.news.

Ранее аналогично высказался другой гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а технический директор команды Джейм Эллисон отметил рост скорости болида.

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