Боттас: машина стала ближе к оптимальным кондициям, но ещё не та, что нужна

«Мерседес» привёз на вторые предсезонные тесты Формулы-1 существенно изменённый болид по сравнению с первым. Пилот немецкой команды Валттери Боттас считает, что обновлённый вариант машины лучше.

«По сравнению с прошлой неделей есть существенная разница. У нас были довольно большие проблемы на первых тестах. В быстрых поворотах было очень сложно управлять болидом, и ещё было очень трудно правильно его настроить. Сейчас машина ближе к оптимальным кондициям, но она всё ещё не та, что нам нужна для первой гонки. Нам предстоит работа над ней», — цитирует Боттаса GrandPX.news.

Ранее аналогично высказался другой гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а технический директор команды Джейм Эллисон отметил рост скорости болида.