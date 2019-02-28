Вандорн: «Макларен» был сфокусирован на Алонсо, это не лучшие годы моей карьеры

Гонщик Стоффель Вандорн заявил, что «Макларен» был практически полностью сосредоточен на работе с Фернандо Алонсо, когда они оба были пилотами британской команды Формулы-1.



Вандорн был боевым пилотом «Макларена» в сезонах 2017 и 2018 годов, однако он был вынужден покинуть команду и теперь является гонщиком Формулы-Е и работает на симуляторе «Мерседеса».



«Моя карьера в Формуле-1 не всегда была простой. На деле она очень сложна. До Формулы-1 всё шло практически идеально. Я выиграл почти все чемпионаты, в которых принимал участие.

Время в «Макларене» прошло не лучшим образом, потому что болид команды не был хорош в течение нескольких лет. К сожалению, это не лучшие годы в моей карьере. Да, «Макларен» был сфокусирован на Алонсо. К сожалению, мне никогда не удавалось рассказать 99% того, что произошло», — сказал Вандорн Ziggo Sport.