Сайнс — фанатам «Макларена»: не стоит так радоваться, мы не собираемся побеждать

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший в минувшую среду, 27 февраля, показал быстрейшее время круга за все проходящие зимние тесты Формулы-1 перед сезоном 2019 года. Несмотря на это, испанский гонщик просит у общественности не завышать ожидания перед британской командой.



«Было бы очень легко сказать, что теперь мы команда третьего сегмента квалификации, ведь в прошлом году мы занимали на них 16-е, 17-е и 18-е места. Но сейчас не время делать прогнозы. У нас нет возможности, как у «Мерседеса» внезапно привозить на тесты новую машину. Поэтому я хочу сказать болельщикам «Макларена», что не стоит так радоваться, потому что мы не собираемся побеждать в Австралии», — цитирует Сайнса-младшего GrandPX.news.