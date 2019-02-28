В «Феррари» не уверены в раскладе сил команд перед сезоном-2019

Тест-пилот «Феррари» Марк Жене не стал подтверждать, что у итальянской команды сильнейший болид перед сезоном Формулы-1 2019 года.

«Дебют нового болида выдался очень хорошим. Но мы не знаем, на каких позициях находимся. Мы знаем, что машина надежна и что она хорошо реагирует на действия пилотов. Мы очень довольны тем, как идут дела. Мы знаем, сколько топлива у нас. Однако мы не знаем, сколько у других. Мы знаем, что у нас всё хорошо, но на каких позициях находимся, мы не знаем», — цитирует Жене GrandPX.news.

Бывший гонщик «Феррари» Фернандо Алонсо также высказался о ситуации.



«Феррари» выглядит очень сильным. Но так было и в последние годы. Впереди долгий сезон. Команды середины находятся в пределах трёх-четырёх десятых, и они кажутся ближе к первой тройке, чем в прошлом году», — сказал Алонсо.