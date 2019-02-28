Боттас не уверен, что «Мерседесу» удастся победить на Гран-при Австралии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что он не уверен в том, что команде удастся одержать победу на первом этапе нового сезона — Гран-при Австралии.



«Препятствия в автоспорте есть всегда, особенно когда речь идёт о новом болиде. Но у нас, безусловно, есть некоторые проблемы с балансом, которые нам ещё предстоит решить. Многое в машине мы ещё можем улучшить.



Я верю в команду, раньше мы уже оказывались в сложных ситуациях, когда переоценивали болид на некоторых трассах. Поэтому можно преодолеть любое препятствие. Я доверяю парням на заводе в Брэкли, мы планируем прийти в лучшую возможную форму к гонке в Австралии. Будет ли этого достаточно для победы — покажет время. Но мы сделаем всё возможное», — приводит слова Валттери Боттаса RaceFans.