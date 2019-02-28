Зеркала «Уильямса» признаны несоответствующими регламенту

Новые зеркала заднего вида команды Формулы-1 «Уильямс» были признаны несооствествующими регламенту, сообщает Auto Motor und Sport. Международная федерация автоспорта не станет наказывать команду за использование этой детали на тестах, однако до начала сезона команда обязана поменять жту деталь на соответствующую регламенту.



Напомним, что первая гонка сезона пройдёт 17 марта в Австралии.



Стоит отметить, что «Уильямс» ещё по ходу первых тестов столкнулся с серьёзными проблемами — машина оказалась не готова к старту первой тестовой сессии 18 февраля, из-за чего команда была вынуждена пропустить два с половиной дня тестов из восьми. В новом сезоне в составе команды бкудут выступать Роберт Кубица и Джордж Расселл.