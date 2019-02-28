Гасли сильно разбил болид «Ред Булл» на тестах

Французский гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли попал в серьёзную аварию по ходу третьего дня второй предсезонной тестовой сессии Формулы-1 на испанском автодроме «Каталунья» в Барселоне. Гасли потерял контроль над автомобилем в девятом повороте и врезался в отбойники. Гонщик самостоятельно покинул машину, но пройдёт обязательное в таких случаях медицинское обследование. Болид RB15 получил серьёзные повреждения, особенно с левой стороны. Скорее всего, механики «быков» уже не успеют восстановить автомобиль до конца сегодняшнего дня тестов.



Для Гасли это последний день работы на зимних тестах. В пятницу, 1 марта, за руль «Ред Булл» должен вернуться голландский гонщик Макс Ферстаппен.

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