Перес считает, что новые правила помогут увеличить количество обгонов

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес считает, что изменения в техническом регламенте, направленные на увеличение обгонов в предстоящем сезоне Формулы-1, сработали. По мнению Переса, преследовать впереди идущие болиды стало намного проще, чем раньше.



«Проехал немного за Валттери Боттасом. Конечно, есть ощущение, что потери прижимной силы стали меньше. Пока сказал бы, что Формуле-1 удалось проделать невероятную работу с правилами, чтобы упростить обгоны.



Думаю, дельта обгона немного уменьшится, учитывая то, что можно следовать дольше и ближе к соперникам. Надеюсь, что это поможет сделать гонки интереснее как для пилотов, так и для болельщиков», — приводит слова Серхио Переса Motorsport Week.